Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к Путину и Эрдогану за поддержкой

Задержанная в Молдавии глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась с просьбой о международной поддержке. В своем Telegram-канале она разместила два письма. Первое адресовано президенту России Владимиру Путину, второе — президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По мнению Гуцул, власти Молдавии стремятся к отмене автономного статуса Гагаузии, а ее задержание — лишь первый шаг в этом направлении. Гуцул призвала обоих президентов не оставаться безучастными на фоне происходящих событий.