Сийярто опубликовал фото с пробежки по набережной Москвы-реки

26 марта Петер Сийярто прибыл в Москву. Целями своего визита дипломат называл обсуждение мирного решения конфликта на Украине, безопасность венгерского энергоснабжения, а также дальнейшее сотрудничество с РФ. В тот же день Сийярто встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком. Они обсудили расширение сотрудничества стран в нефтегазовых и энергетических проектах, а также условия поставок российских нефти и газа в Венгрию.