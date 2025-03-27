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Сийярто опубликовал фото с пробежки по набережной Москвы-реки

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал фотографию с пробежки по набережной Москвы-реки на Воробьевых горах. Дипломат регулярно выкладывает фотографии пробежек из разных городов в своих соцсетях.

Источник: @szijjarto.peter.official

«Набираемся сил», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

26 марта Петер Сийярто прибыл в Москву. Целями своего визита дипломат называл обсуждение мирного решения конфликта на Украине, безопасность венгерского энергоснабжения, а также дальнейшее сотрудничество с РФ. В тот же день Сийярто встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком. Они обсудили расширение сотрудничества стран в нефтегазовых и энергетических проектах, а также условия поставок российских нефти и газа в Венгрию.