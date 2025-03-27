Парламент Эстонии лишил белорусов права голосовать на местных выборах

В сообщении говорится, что 26 марта 2025 года парламентом Эстонии был принят закон о внесении изменений в Конституцию страны. Согласно поправкам, права голоса на муниципальных выборах лишат граждан третьих стран (в их число попали белорусы и россияне). Также сказано, что, начиная уже со следующих выборов после муниципальных, лицам без гражданства также запретят голосовать.