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Парламент Эстонии лишил белорусов права голосовать на местных выборах

Эстония запретила белорусам голосовать на местных выборах.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Эстонии лишил белорусов права голосовать на местных выборах. Подробности рассказали в пресс-службе эстонского парламента, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что 26 марта 2025 года парламентом Эстонии был принят закон о внесении изменений в Конституцию страны. Согласно поправкам, права голоса на муниципальных выборах лишат граждан третьих стран (в их число попали белорусы и россияне). Также сказано, что, начиная уже со следующих выборов после муниципальных, лицам без гражданства также запретят голосовать.

Сказано, что в поддержку указанного решения высказались 92 депутата, проголосовали против — семь. Вместе с тем обладателям статуса неграждан Эстонии разрешили голосовать в последний раз.

Тем временем Польша приняла решение ограничить право на убежище на границе с Беларусью.

Кстати, МИД Беларуси направил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

Кроме того, Минобороны Литвы рассказало об операции по поиску пропавших военных США на учениях у границ Беларуси.