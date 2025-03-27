Парламент Эстонии лишил белорусов права голосовать на местных выборах. Подробности рассказали в пресс-службе эстонского парламента, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что 26 марта 2025 года парламентом Эстонии был принят закон о внесении изменений в Конституцию страны. Согласно поправкам, права голоса на муниципальных выборах лишат граждан третьих стран (в их число попали белорусы и россияне). Также сказано, что, начиная уже со следующих выборов после муниципальных, лицам без гражданства также запретят голосовать.
Сказано, что в поддержку указанного решения высказались 92 депутата, проголосовали против — семь. Вместе с тем обладателям статуса неграждан Эстонии разрешили голосовать в последний раз.
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