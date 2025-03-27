Мэрия Перми предлагает повысить штрафы за неисполнение решений оперштаба

В Перми планируют повысить штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений оперативного штаба. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Заксобрание Прикамья глава города. Об этом сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край».
Согласно документу, за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений оперштаба предлагается установить штрафы в размере от трех до четырех тысяч рублей для граждан, от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц. За повторное нарушение в течение года штраф планируется повысить до четырех тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей для юрлиц.
По мнению властей, те меры ответственности, которые действуют на сегодняшний день, являются неэффективными. Предполагается, что усиление административной ответственности позволит сократить количество правонарушений. Данный законопроект депутаты регионального Заксобрания планируют рассмотреть на заседании, которое состоится в апреле.