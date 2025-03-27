Мэрия Перми предлагает повысить штрафы за неисполнение решений оперштаба

Согласно документу, за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений оперштаба предлагается установить штрафы в размере от трех до четырех тысяч рублей для граждан, от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц. За повторное нарушение в течение года штраф планируется повысить до четырех тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей для юрлиц.