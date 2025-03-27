Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко: надо изменить Воздушный кодекс, превратившийся в «лоскутное одеяло»

Воздушный кодекс России стал похож «лоскутное одеяло», надо создать «более понятный, единый документ» для регламентации работы авиаотрасли. Такое мнение высказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента 27 марта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Замечание Матвиенко последовало после выступления министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом пишет «Интерфакс».

Спикер Совета Федерации обратила внимание, что в Воздушный кодекс было внесено столько поправок, что даже специалисту стало сложно разбираться в документах.

Потому что поправка на поправку, и Воздушный кодекс — как уже такое, ну, одеяло лоскутное.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации (цитата по «Интерфаксу»)

Матвиенко отметила, что базовые документы необходимо систематизировать для дальнейшего облегчения их использования на практике. Она обратила внимание, что Воздушный кодекс и другие основополагающие акты принимались еще в 1990-е годы. После чего последовала масса правок.

Мы ничего не навязываем, но, может быть, пришло время системно все это проанализировать и как-то сформировать более понятный, единый документ, и стараться уже не каждый месяц вносить изменения в Воздушный кодекс? Иначе это не создает прочной законодательной базы.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации (цитата по «Интерфаксу»)

Воздушный кодекс РФ в изначальной редакции был принят в 1997 году. Документом регулируются правовые основы использования воздушного пространства РФ и деятельности в области авиации. После 1999 года правки в документ вносили более 70 раз.