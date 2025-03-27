Матвиенко: надо изменить Воздушный кодекс, превратившийся в «лоскутное одеяло»

Замечание Матвиенко последовало после выступления министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом пишет «Интерфакс».
Спикер Совета Федерации обратила внимание, что в Воздушный кодекс было внесено столько поправок, что даже специалисту стало сложно разбираться в документах.
Потому что поправка на поправку, и Воздушный кодекс — как уже такое, ну, одеяло лоскутное.
Матвиенко отметила, что базовые документы необходимо систематизировать для дальнейшего облегчения их использования на практике. Она обратила внимание, что Воздушный кодекс и другие основополагающие акты принимались еще в 1990-е годы. После чего последовала масса правок.
Мы ничего не навязываем, но, может быть, пришло время системно все это проанализировать и как-то сформировать более понятный, единый документ, и стараться уже не каждый месяц вносить изменения в Воздушный кодекс? Иначе это не создает прочной законодательной базы.
Воздушный кодекс РФ в изначальной редакции был принят в 1997 году. Документом регулируются правовые основы использования воздушного пространства РФ и деятельности в области авиации. После 1999 года правки в документ вносили более 70 раз.