Кадровые перестановки произошли в администрации Краснодара

Так, управление торговли города возглавил Михаил Дагбаш. Он родом из Тахтамукайского района Адыгеи и имеет два высших образования в Кубанском государственном аграрном университете — по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Юриспруденция». Дагбаш начал карьеру в органах местного самоуправления в 2014 году, работая специалистом в департаменте архитектуры и градостроительства. В своей новой роли он будет отвечать за организацию торговли, развитие сферы услуг и контроль качества бытового обслуживания в краевой столице.



На должность начальника управления муниципального контроля назначен Максим Рубанов. Он родился в поселке Октябрьском Красноармейского района и также является выпускником Кубанского государственного аграрного университета и Адыгейского государственного университета. Рубанов начал карьеру в администрации Красноармейского района и с 2011 года работает в Краснодаре, занимая различные должности в управлении муниципального контроля. Последние годы он занимал пост 1-го заместителя начальника этого управления.



Олег Шишковский назначен директором департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса города. В 2003 году Шишковский окончил Кубанский государственный технологический университет и с 1996 года занимал руководящие должности в различных муниципальных предприятиях. В 2010 году он пришел работать в администрацию Краснодара и в последние годы возглавлял департамент городского хозяйства.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Елена Ильченко была назначена директором департамента образования города.