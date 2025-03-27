Главный санитарный врач Каменска-Уральского уходит в отставку

Главный санитарный врач Каменска-Уральского, Сухого Лога, Богдановича и Каменского района Сергей Фефилов уходит в отставку 31 марта 2025 года. Об этом пишет портал KU66.RU.
Фефилов занимал пост главы местного Роспотребнадзора на протяжении десяти лет, теперь он принял решение сменить место работы. По его словам, решение он принимал, посоветовавшись с близкими.
— Продолжу работать в сфере безопасности и оказания услуг населению, чтобы люди были здоровы, — сообщил Сергей Фефилов в эфире телеканала Рим ТВ, однако назвать новое место работы отказался.
В период пандемии коронавируса специалист информировал население Каменска-Уральского о ситуации с уровнем заболеваемости, а также о мерах, которые принимались для борьбы с ковидом.