Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме

«Высказанные депутатами предложения надо детально и внимательно проработать и по итогам вчерашнего обсуждения сформировать перечень поручений со сроком исполнения. Здесь попрошу (вице-премьера — руководителя аппарата правительства — прим.) Дмитрия Юрьевича Григоренко проконтролировать это», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.