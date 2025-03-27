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Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству детально проработать предложения депутатов, озвученные в ходе ежегодного отчета кабмина в Госдуме, а также сформировать перечень поручений.

Источник: © РИА Новости

«Высказанные депутатами предложения надо детально и внимательно проработать и по итогам вчерашнего обсуждения сформировать перечень поручений со сроком исполнения. Здесь попрошу (вице-премьера — руководителя аппарата правительства — прим.) Дмитрия Юрьевича Григоренко проконтролировать это», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.

Накануне, 26 марта, в Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства РФ. Мишустин рассказал об итогах работы в 2024 году, а также ответил на вопросы депутатов всех фракций.