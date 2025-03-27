Лукашенко поставил задачу перед чиновниками: «Умри, но сделай»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта поставил задачи перед новыми руководителями местных органов власти и сказал: умри, но сделай. Об этом информирует пресс-служба президента.
Президент Беларуси, обращаясь к новым руководителям, напомнил им про задачи, связанные с воссозданием ПМК, «Сельхозтехники», а также других предприятий. К примеру, комбикормовых, в которых нуждаются многие районы страны.
— Все это надо для районов. Это надо все восстанавливать. Половину таких объектов мы уже восстановили, но за эти два-три года мы должны восстановить остальные, — уточнил Александр Лукашенко.
Он заметил, что работы хватает у каждого. Вместе с тем глава государства заявил: необходимо, чтобы у людей было не только рабочее место, но, чтобы все они были хозяевами, «а у хозяина всегда были лопата, грабли, коса и топор». По его словам, полномочия были даны не просто на бумаге, «но вы слышите мои рассуждения и тренд в этом направлении: мы движемся к тому, чтобы у вас больше было прав и полномочий».
— А чтобы их реализовывать и осуществлять, у вас должна быть не только жилищно-коммунальная контора, но и соответствующие промышленные и другие предприятия, — пояснил президент Беларуси.
По словам главы государства, не следует забывать и о предприятиях республиканского уровня. Он уточнил, что хоть у них и совершенно иной уровень подчинения, но на них работают местные жители:
— Не думайте, что оно чужое. Ваши люди там работают, вы за них отвечаете. Поэтому вы требуйте.
Лукашенко, говоря про требования, сказал, что речь идет про порядок, чистоту, зарплату, а также сбыт продукции. Он призвал чиновников не забывать о том, что это их зона ответственности и добавил, что не следует ждать в указанном плане никаких указаний.
— И то, что я говорил при вступлении в должность. Мы пообещали людям. Пообещали — надо сделать. Умри, но сделай. Поэтому будем в этом направлении действовать, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси: «Мы самоубийством заниматься не собираемся».
Кроме того, Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента.
А еще Лукашенко назначил нового замглаву МИД, а предыдущий стал послом в Ватикане.
Вместе с тем Лукашенко признался, что всегда завидовал гродненцам.