Лукашенко поставил задачу перед чиновниками: «Умри, но сделай»

Он заметил, что работы хватает у каждого. Вместе с тем глава государства заявил: необходимо, чтобы у людей было не только рабочее место, но, чтобы все они были хозяевами, «а у хозяина всегда были лопата, грабли, коса и топор». По его словам, полномочия были даны не просто на бумаге, «но вы слышите мои рассуждения и тренд в этом направлении: мы движемся к тому, чтобы у вас больше было прав и полномочий».