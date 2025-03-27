Politico: разоружение США — подарок соперникам из числа великих держав

Во-первых, администрация Дональда Трампа быстро ликвидировала Агентство США по международному развитию (USAID), которое являлось основным инструментом взаимодействия США со странами Африки к югу от Сахары — регионом, где Китай недавно добился значительных успехов. Во-вторых, администрация прекратила поддержку Фонда открытых технологий (Open Technology Fund) и ввела запрет на финансирование «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) — ключевого элемента «мягкой силы» США, который, по мнению Рахоча, помог выиграть холодную войну. В-третьих, Министерство обороны поручило расформировать управление Net Assessment, «мозгового центра», которому было поручено изучать вероятные контуры будущих военных конфликтов, говорится в статье.
На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил: «Если китайцы в итоге превзойдут нас в конкуренции, инновациях и работе, то это одно. Но если мы в одностороннем порядке допустим такой взлет Китая и откажемся играть по тем же правилам, то это будет наша вина».
Министр обороны США Пит Хегсет уже анонсировал сокращение расходов Пентагона в следующие пять лет на 8%. Кроме того, команда Трампа обсуждает возможность отказа назначать командующего войсками НАТО в Европе. Эта идея уже вызвала резкое противодействие со стороны демократов и республиканцев, которые выступают против размещения американских войск в Европе под европейским командованием.
Еще одним катастрофическим шагом может стать вывод США из Германии почти 35 000 американских военнослужащих и закрытие американских баз, которые позволяют США демонстрировать свою мощь во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке. Однако Трамп до сих пор не отказался от этой идеи, которая впервые пришла ему в голову в 2020 году. И хотя возвращение американских войск домой поможет Пентагону сэкономить средства, США лишатся способности добиваться поставленных целей, в том числе продавать европейским союзникам по НАТО свою военную технику, которые те считают слишком дорогой.
Правительство США сейчас занято организацией беспрецедентного в истории сокращения американской мощи, и, если американский народ не остановит этот дрейф, он станет настоящим подарком соперникам из числа великих держав.