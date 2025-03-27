Politico: разоружение США — подарок соперникам из числа великих держав

Еще одним катастрофическим шагом может стать вывод США из Германии почти 35 000 американских военнослужащих и закрытие американских баз, которые позволяют США демонстрировать свою мощь во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке. Однако Трамп до сих пор не отказался от этой идеи, которая впервые пришла ему в голову в 2020 году. И хотя возвращение американских войск домой поможет Пентагону сэкономить средства, США лишатся способности добиваться поставленных целей, в том числе продавать европейским союзникам по НАТО свою военную технику, которые те считают слишком дорогой.