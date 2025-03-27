Нового главу самарского дептранса нашли в Москве

Владимир Чичев окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Он работал на руководящих постах в разных предприятиях и организациях ЖКХ и пассажирского транспорта Москвы и Московской области.