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Нового главу самарского дептранса нашли в Москве

Сергей Маркин уволился с должности руководителя департамента транспорта Самары по своему желанию. Пост занял Владимир Чичев. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: Коммерсантъ

Владимир Чичев окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Он работал на руководящих постах в разных предприятиях и организациях ЖКХ и пассажирского транспорта Москвы и Московской области.

В частности, с июня 2022-го по январь 2024 года Владимир Чичев занимал пост замглавы города Дзержинского в Московской области и отвечал за работу общественного транспорта. Перед переездом в Самару чиновник был директором межрайонного автотранспортного предприятия № 3 города Домодедово Московской области (филиал АО «Мострансавто»).