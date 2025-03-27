Транспортный прокурор проведет личный прием жителей Самарской области

В Самарской области приволжский транспортный прокурор Максим Суров проведет личный прием местных жителей и предпринимателей. Мероприятия по вопросам, связанным с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, состоятся 2 и 3 апреля.
— 2 апреля прием пройдет с 10:00 до 12:00 в здании Сызранской транспортной прокуратуры по улице Красной, 3. В Самаре по улице Урицкого, 2/1, прием пройдет с 3 апреля с 09:00 до 11:00, — отметили в ведомстве.
Для более эффективного решения вопросов жителям рекомендуют заранее подготовить вопросы с указаниями всех доводов и приобщить к заявлению имеющиеся копии. Кроме того, заявителям нужно иметь с собой документ, подтверждающий их личность.