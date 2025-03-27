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Молдавских госслужащих могут направить в Еврокомиссию для приобретения опыта

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Чиновники и государственные служащие из Молдовы могут быть направлены на стажировку в ведомства Еврокомиссии. С этой целью депутаты ратифицировали соответствующее административное соглашение между правительством Молдова и Европейской комиссией.

Источник: Sputnik.md

Согласно документу, молдавские госслужащие смогут участвовать в программах прикомандированных национальных экспертов и национальных экспертов по профессиональному формированию, чтобы получить опыт работы в сфере европейских политик.

Для программы экспертов по профессиональному формированию срок стажировки составит от трех до пяти месяцев, а для прикомандированных национальных экспертов — до двух лет. Право на командировку имеют молдавские чиновники, проработавшие не менее одного года в государственном учреждении.

Направленны на обучение лица сохранят свой статус сотрудников публичной администрации Республики Молдова со всеми социальными и профессиональными правами, гарантированными действующим законодательством.