Посол заявил, что Беларусь изменяет форму своего присутствия в Ватикане

Он пояснил, что белорусская сторона исходит из следующего. Все дело в том, что сотни миллионов людей в мире отождествляют себя с католиками, с католической религией. Посол добавил, что еще большее число людей прислушивается к происходящему в Ватикане, а также к тому, что говорит Папа Римский.