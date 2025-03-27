Посол заявил, что Беларусь изменяет форму своего присутствия в Ватикане

Назначенный президентом Беларуси Александром Лукашенко 27 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол при Святом Престоле Юрий Абразевич заявил, что Беларусь изменяет форму своего присутствия в Ватикане, пишет БелТА.
Амбразевич отметил, что внешняя политика Беларуси является исключительно миролюбивой. Ее важная цель — приобретение друзей, и через их возможности — отстаивание национальных интересов, в том числе в сфере внешней торговли и привлечения внешних инвестиций.
— В этом контексте Ватикан и лично Папа Римский обладают в мире огромным авторитетом и значительным влиянием на общество и элиты целого ряда государств, где католическая религия имеет традиционно серьезное влияние на менталитет, на мировоззрение людей, на человеческие ценности. Эти ценности традиционно созвучны ценностям белорусского общества.
Он пояснил, что белорусская сторона исходит из следующего. Все дело в том, что сотни миллионов людей в мире отождествляют себя с католиками, с католической религией. Посол добавил, что еще большее число людей прислушивается к происходящему в Ватикане, а также к тому, что говорит Папа Римский.
Посол пояснил, что Беларусь, изменяя форму своего присутствия в Ватикане (в указанном случае речь идет про создание посольства Беларуси), исходит из того, что указанный шаг даст возможность укрепить позиции страны в государствах Африки, Латинской Америки. Кроме того, это позволит укрепить позиции Беларуси в работе государственными элитами европейских государств и государств Северной Америки (где у католической религии есть возможность влиять на их подходы), в работе с общественными элитами.
По его словам, вопрос подписания соглашения между Беларусью и Ватиканом продолжает и далее находиться в поле зрения. Амбразевич уточнил, что указанный вопрос довольно сложный и он прорабатывается на протяжении долгих лет.
— Его никто не откладывает под «сукно», вопрос продолжает находиться в поле нашего зрения, — заявил посол.
Он заверил, что белорусская сторона будет и далее работать вместе с Ватиканом, с присутствием католической церкви в Беларуси над озвученным вопросом с государственных позиций.
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