Лукашенко сказал «не потерять» экс-главу Нацбанка Павла Каллаура

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта сказал «не потерять» экс-главу Национального банка Павла Каллаура. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства похвалил специалистов Нацбанка и сказал, что они молодцы. Он пояснил, что в трудные времена они не сплоховали.
— Как бы там ни было, кто чего-то думает — не думает, но они многое сделали для страны. Поэтому я и говорю: вам и Каллаура (экс-глава правления Национального банка Павел Каллаур. — Ред.) не надо потерять. Надо, чтобы он всегда под рукой был, — заявил Александр Лукашенко.
По словам президента, примут его советы или нет, но Каллаур свою точку сможет высказать. Лукашенко назвал экс-главу Нацбанка хорошим банкиром.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о встрече в Нацбанке Беларуси.
Кстати, Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси: «Мы самоубийством заниматься не собираемся».
Тем временем Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел».