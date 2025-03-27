Лукашенко сказал «не потерять» экс-главу Нацбанка Павла Каллаура

— Как бы там ни было, кто чего-то думает — не думает, но они многое сделали для страны. Поэтому я и говорю: вам и Каллаура (экс-глава правления Национального банка Павел Каллаур. — Ред.) не надо потерять. Надо, чтобы он всегда под рукой был, — заявил Александр Лукашенко.