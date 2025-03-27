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Лукашенко сказал «не потерять» экс-главу Нацбанка Павла Каллаура

Лукашенко сделал заявление об экс-главе Нацбанка Беларуси Каллауре.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта сказал «не потерять» экс-главу Национального банка Павла Каллаура. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства похвалил специалистов Нацбанка и сказал, что они молодцы. Он пояснил, что в трудные времена они не сплоховали.

— Как бы там ни было, кто чего-то думает — не думает, но они многое сделали для страны. Поэтому я и говорю: вам и Каллаура (экс-глава правления Национального банка Павел Каллаур. — Ред.) не надо потерять. Надо, чтобы он всегда под рукой был, — заявил Александр Лукашенко.

По словам президента, примут его советы или нет, но Каллаур свою точку сможет высказать. Лукашенко назвал экс-главу Нацбанка хорошим банкиром.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о встрече в Нацбанке Беларуси.

Кстати, Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси: «Мы самоубийством заниматься не собираемся».

Тем временем Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел».