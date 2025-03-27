ЕС расширил санкции против Беларуси

Среди компаний, попавших в новый перечень рестрикций, можно увидеть:
- «Интеграл»;
- ОАО «Планар»;
- «Завод точной электромеханики»;
- «Белорусские лотереи»;
- «Белбет»;
- ООО «Ридотто»;
- ООО «Цыбулька-Бел».
Персональные санкции европейские власти ввели, в частности, против:
- гендиректора ОАО «Планар» Сергея Авакова;
- директора «ЗТЭ» Юрия Черного;
- акционера ООО «Ридотто» Дмитрия Шведко;
- директора «Белорусских лотерей» Михаила Денисенко.
Помимо этого, европейские власти распространили действие своих санкций против руководства ЦИК Беларуси, некоторых судей, а также управделами президента Юрия Назарова и его заместителей.