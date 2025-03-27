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ЕС расширил санкции против Беларуси

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Европейский Союз расширил санкционный список против Беларуси, говорится в решении Совета Европы, которое официально опубликовано в четверг.

Источник: Sputnik.by

Среди компаний, попавших в новый перечень рестрикций, можно увидеть:

  • «Интеграл»;
  • ОАО «Планар»;
  • «Завод точной электромеханики»;
  • «Белорусские лотереи»;
  • «Белбет»;
  • ООО «Ридотто»;
  • ООО «Цыбулька-Бел».

Персональные санкции европейские власти ввели, в частности, против:

  • гендиректора ОАО «Планар» Сергея Авакова;
  • директора «ЗТЭ» Юрия Черного;
  • акционера ООО «Ридотто» Дмитрия Шведко;
  • директора «Белорусских лотерей» Михаила Денисенко.

Помимо этого, европейские власти распространили действие своих санкций против руководства ЦИК Беларуси, некоторых судей, а также управделами президента Юрия Назарова и его заместителей.