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Дрозденко: Ariston сможет продолжить развивать производство в Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Итальянская Ariston сможет продолжить развивать производство водонагревателей и отопительного оборудования во Всеволожском районе Ленинградской области после указа президента России Владимира Путина, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее сообщалось, что бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры «Газпрома», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую «дочку» Ariston «Аристон Термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей «дочки» «Аристон Термо Русь» (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России.

«Президент России Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов Ariston во временное управление компании “Газпром бытовые системы”. Итальянская компания сможет продолжить развивать производство водонагревателей и отопительного оборудования во Всеволожском районе Ленобласти», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, это первый кейс возвращения иностранных инвесторов для продолжения бизнеса в России.

«Продолжаем внимательно работать с партнерами для технологического и экономического развития страны», — добавил губернатор.

Ariston — торговая марка, принадлежащая итальянскому концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.