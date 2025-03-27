Дрозденко: Ariston сможет продолжить развивать производство в Ленинградской области

Ранее сообщалось, что бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры «Газпрома», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую «дочку» Ariston «Аристон Термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей «дочки» «Аристон Термо Русь» (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России.