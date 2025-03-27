Дрозденко: Ariston сможет продолжить развивать производство в Ленинградской области

Ранее сообщалось, что бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры «Газпрома», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую «дочку» Ariston «Аристон Термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей «дочки» «Аристон Термо Русь» (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России.
«Президент России Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов Ariston во временное управление компании “Газпром бытовые системы”. Итальянская компания сможет продолжить развивать производство водонагревателей и отопительного оборудования во Всеволожском районе Ленобласти», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его словам, это первый кейс возвращения иностранных инвесторов для продолжения бизнеса в России.
«Продолжаем внимательно работать с партнерами для технологического и экономического развития страны», — добавил губернатор.
Ariston — торговая марка, принадлежащая итальянскому концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.