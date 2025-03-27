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ЦИК Беларуси в ответ на санкции посоветовал ЕС заняться своими проблемами

МИНСК. 27 мар — Sputnik. ЦИК Беларуси порекомендовал ЕС заняться своими внутренними проблемами, а не устраивать электоральные вакханалии в суверенных государствах.

Источник: Sputnik.by

Порекомендовали бы «выдающимся» политикам ЕС заняться своими внутренними проблемами, в том числе выработать единые стандарты по проведению выборов в ЕС, а не устраивать электоральные вакханалии в суверенных государствах.

заявили Sputnik в ЦИК Беларуси, комментируя санкции ЕС

В ЦИК отметили, что оценка президентских выборов в Беларуси была дана многочисленными международными организациями и наблюдателями.

В наблюдении за избирательной президентской кампанией участвовали 486 наблюдателей более чем из 50 стран мира, в том числе из 17 стран ЕС, подчеркнули в Центризбиркоме.

Хотелось бы узнать, о каких международных стандартах ведет речь ЕС? Если это стандарты, применяемые на выборах в Румынии, то мы под такими стандартами не подписывались.

сказали в ЦИК

Выборы президента Беларуси признаны соответствующими национальному избирательному законодательству и Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ, резюмировали в ЦИК.

Президентские выборы прошли в Беларуси 26 января текущего года. На них убедительную победу одержал Александр Лукашенко.