ЕС объявил о новых санкциях против Беларуси, под которые попала ЦИК

ЕС объявил о новых санкциях против Беларуси, под которые попала Центральная избирательная комиссия. Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале Европейского союза, передает РИА Новости.
Сообщается, что под новые санкции Евросоюза попали представители ЦИК Беларуси. В частности, речь идет про секретаря Елену Балдовскую, заместителя председателя Алексея Башана. Кроме того, санкции были введены в отношении бизнесменов, руководства белорусских предприятий, судей. Так под санкции попал управляющий делами президента Беларуси Юрий Назаров и его заместители.
В сообщении сказано, что в числе организаций, которые попали под новые санкции, указаны следующие: «Завод точной электромеханики», «Планар», «Интеграл», «Цыбулька-бел», «Белорусские лотереи».
Как пишет Sputnik.by, персональные санкции были введены в отношении генерального директора предприятия «Планар» Сергея Авакова, акционера «Ридотто» Дмитрия Шведко, директора «Белорусских лотерей» Михаила Денисенко, а также директора «ЗТЭ» Юрия Черного. Всего под новые санкции Европейского союза попали 25 физических лиц и 6 предприятий.
Напомним, что ранее Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал «не потерять» экс-главу Нацбанка Павла Каллаура.
Кстати, Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси: «Мы самоубийством заниматься не собираемся».