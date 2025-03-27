ЕС объявил о новых санкциях против Беларуси, под которые попала ЦИК

Сообщается, что под новые санкции Евросоюза попали представители ЦИК Беларуси. В частности, речь идет про секретаря Елену Балдовскую, заместителя председателя Алексея Башана. Кроме того, санкции были введены в отношении бизнесменов, руководства белорусских предприятий, судей. Так под санкции попал управляющий делами президента Беларуси Юрий Назаров и его заместители.