Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Узбекистаном о создании МЦПК «Центральная Азия»

Президент подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации “Центральная Азия”, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.