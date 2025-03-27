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Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Узбекистаном о создании МЦПК «Центральная Азия»

Президент подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации “Центральная Азия”, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации “Центральная Азия”.

говорится в сообщении

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и Узбекистана построят Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия». Соответствующий закон одобрили депутаты Сената.

Как сообщил депутат Алишер Сатвалдиев, общая площадь центра определена в 100 га. Стороны выделяют 50 га земли. Этой территории присваивается статус региональной индустриальной зоны.