Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Узбекистаном о создании МЦПК «Центральная Азия»

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации “Центральная Азия”.
Текст Закона публикуется в печати.
Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и Узбекистана построят Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия». Соответствующий закон одобрили депутаты Сената.
Как сообщил депутат Алишер Сатвалдиев, общая площадь центра определена в 100 га. Стороны выделяют 50 га земли. Этой территории присваивается статус региональной индустриальной зоны.