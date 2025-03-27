ВСУ начали использовать против России новые дроны FP-1

~По мнению Дениса Федутинова, это обусловлено тем, что подобные аппараты используются в режиме «камикадзе», то есть при полетах «в один конец».~ И даже при применении в ином качестве, например, в качестве разведчика, противник исходит из того, что в условиях интенсивных боевых действий, насыщения расположенных вдоль линии боевого соприкосновения подразделений противника средствами противовоздушной обороны и РЭБ «сроки жизни» таких беспилотников будут крайне невелики.