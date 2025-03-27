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ЦИК Беларуси отреагировал на новые санкции, введенные Евросоюзом

ЦИК Беларуси ответил на новые санкции, введенные ЕС.

Источник: Комсомольская правда

ЦИК Беларуси отреагировал на новые санкции, введенные Евросоюзом. Подробности рассказали Sputnik.by в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

«Порекомендовали бы “выдающимся” политикам ЕС заняться своими внутренними проблемами, в том числе выработать единые стандарты по проведению выборов в ЕС, а не устраивать электоральные вакханалии в суверенных государствах», — уточнили в ЦИК Беларуси, комментируя введенные санкции.

В ведомстве обратили внимание, что оценка президентских выборов в стране, которые состоялись 26 января, была дана многочисленными международными наблюдателями, а также организациями. Сказано, что в наблюдении за избирательной президентской кампанией принимали участие 486 наблюдателей более чем из 50 стран мира, среди которых 17 стран Евросоюза.

«Хотелось бы узнать, о каких международных стандартах ведет речь ЕС? Если это стандарты, применяемые на выборах в Румынии, то мы под такими стандартами не подписывались», — пояснили в пресс-службе ЦИК.

Вместе с тем в ведомстве заявили, что выборы президента были признаны соответствующими национальному избирательному законодательству, а также Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полмира мечтает о белорусской «диктатуре».

Тем временем Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси: «Мы самоубийством заниматься не собираемся».

А еще посол заявил, что Беларусь изменяет форму своего присутствия в Ватикане.