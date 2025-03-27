ЦИК Беларуси отреагировал на новые санкции, введенные Евросоюзом

В ведомстве обратили внимание, что оценка президентских выборов в стране, которые состоялись 26 января, была дана многочисленными международными наблюдателями, а также организациями. Сказано, что в наблюдении за избирательной президентской кампанией принимали участие 486 наблюдателей более чем из 50 стран мира, среди которых 17 стран Евросоюза.