ЦИК Беларуси отреагировал на новые санкции, введенные Евросоюзом. Подробности рассказали Sputnik.by в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
«Порекомендовали бы “выдающимся” политикам ЕС заняться своими внутренними проблемами, в том числе выработать единые стандарты по проведению выборов в ЕС, а не устраивать электоральные вакханалии в суверенных государствах», — уточнили в ЦИК Беларуси, комментируя введенные санкции.
В ведомстве обратили внимание, что оценка президентских выборов в стране, которые состоялись 26 января, была дана многочисленными международными наблюдателями, а также организациями. Сказано, что в наблюдении за избирательной президентской кампанией принимали участие 486 наблюдателей более чем из 50 стран мира, среди которых 17 стран Евросоюза.
«Хотелось бы узнать, о каких международных стандартах ведет речь ЕС? Если это стандарты, применяемые на выборах в Румынии, то мы под такими стандартами не подписывались», — пояснили в пресс-службе ЦИК.
Вместе с тем в ведомстве заявили, что выборы президента были признаны соответствующими национальному избирательному законодательству, а также Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ.
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