Депутаты Гриневич и Кирица получили награды от Президента РФ

Нижегородские депутаты Татьяна Гриневич и Олег Кирица удостоились наград Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.
Благодарности от Президента РФ получили парламентарии Гриневич и Кирица. Им вручили федеральные награды за вклад в законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу на благо региона.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что все фронтовики Нижнего Новгорода получат звание «Почетного гражданина».