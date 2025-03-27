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Депутаты Гриневич и Кирица получили награды от Президента РФ

Они были награждены за вклад в законотворческую деятельность.

Нижегородские депутаты Татьяна Гриневич и Олег Кирица удостоились наград Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

Благодарности от Президента РФ получили парламентарии Гриневич и Кирица. Им вручили федеральные награды за вклад в законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу на благо региона.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что все фронтовики Нижнего Новгорода получат звание «Почетного гражданина».