Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики

- Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом;
- нужно выйти на конкретные решения по развитию региона, перед Россией стоят масштабные и системные задачи;
«Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты».
- реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей страны, нельзя откладывать;
- необходимо повышать качество жизни людей в арктических регионах, нужно делать все, чтобы там было комфортно;
- решения по развитию морских путей еще не приняты;
«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера — в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошо оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения — чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно».
- глава государства назвал Северный флот самым мощным;
- Путин поблагодарил североморцев за мужество, которое они проявляют в ходе спецоперации;
- начальник Генштаба доложил президенту о том, как воюют моряки Северного флота в ходе СВО.
Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом «На Севере — жить!». Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.