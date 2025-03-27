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Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

  • Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом;
  • нужно выйти на конкретные решения по развитию региона, перед Россией стоят масштабные и системные задачи;

«Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты».

  • реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей страны, нельзя откладывать;
  • необходимо повышать качество жизни людей в арктических регионах, нужно делать все, чтобы там было комфортно;
  • решения по развитию морских путей еще не приняты;

«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера — в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошо оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения — чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно».

  • глава государства назвал Северный флот самым мощным;
  • Путин поблагодарил североморцев за мужество, которое они проявляют в ходе спецоперации;
  • начальник Генштаба доложил президенту о том, как воюют моряки Северного флота в ходе СВО.

Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом «На Севере — жить!». Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.