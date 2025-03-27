Беспрозванных: Порядка 500 репатриантов подали заявление на переезд в Калининградскую область

У нас указом президента предусмотрен новый правовой статус — репатриант. И вы знаете, что благодаря этому решению руководителя у нас облегчен порядок переезда. Все необходимые правовые акты в регионе приняты. И я как раз ехал сюда и спросил, сколько у нас к настоящему времени репатриантов подали заявление на возвращение — мне сказали, что это порядка 500 человек. Поэтому вы видите, что объём заявлений постоянно растёт. Мы готовы принимать наших соотечественников и создавать все необходимые условия для того, чтобы они работали на благо нашей страны и благо нашего региона, — сказал Беспрозванных.