Беспрозванных: Порядка 500 репатриантов подали заявление на переезд в Калининградскую область

Порядка 500 человек подали заявления на переезд в Калининградскую область в качестве репатриантов. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на международной конференции по защите прав соотечественников в странах Балтийского региона в четверг, 27 марта.
У нас указом президента предусмотрен новый правовой статус — репатриант. И вы знаете, что благодаря этому решению руководителя у нас облегчен порядок переезда. Все необходимые правовые акты в регионе приняты. И я как раз ехал сюда и спросил, сколько у нас к настоящему времени репатриантов подали заявление на возвращение — мне сказали, что это порядка 500 человек. Поэтому вы видите, что объём заявлений постоянно растёт. Мы готовы принимать наших соотечественников и создавать все необходимые условия для того, чтобы они работали на благо нашей страны и благо нашего региона, — сказал Беспрозванных.
Ранее в Калининградской области утвердили меры поддержки для репатриантов. Переселенцы из-за границы смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека. Кроме того, власти готовы компенсировать фактически подтверждённые расходы на социальную адаптацию: медицинское освидетельствование, признание учёных степеней, званий, образования, квалификации, полученных за рубежом, а также аренду квартиры в течение полугода. Эта сумма не должна превышать 135 тысяч рублей.
В 2024 году в Калининградской области приняли 130 репатриантов. Власти рассчитывали, что в 2025-м участниками программы станут 180 человек. На их поддержку выделяли 11,6 миллиона рублей.