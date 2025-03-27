Какие внешние угрозы стоят перед Китаем в 2025 году

В документе говорится о повышении рисков, связанных с безопасностью искусственного интеллекта. Авторы акцентируют внимание на обострении технологического соперничества в сфере ИИ, а также выражают обеспокоенность, что новые технологии могут использовать в военных целях и конечном итоге подорвать стратегическую стабильность. Указывается, что угрозой может являться использование автономных боевых систем для и применение новейших алгоритмов в кибероперациях для атак на инфраструктуру. Согласно докладу, с помощью распространения дезинформации, усиливаемой ИИ, могут воздействовать на социальную стабильность КНР. Экономической блокадой чреваты влияние на торговые потоки и доступ к финансовым ресурсам Пекина за счет таких технологий.