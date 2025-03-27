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Какие внешние угрозы стоят перед Китаем в 2025 году

Центр стратегических и международных исследований Университета Цинхуа опубликовал доклад «Прогноз внешнеполитических рисков безопасности КНР в 2025 году». Это один из ключевых аналитических документов организации в дополнение к серии публикаций по темам национальной безопасности и внешней политики страны. Внимание авторов сосредоточено на стратегии США по сдерживанию КНР, активизации военной активности в Восточной Азии, а также технологической блокаде и усилении киберугроз.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ключевые детали доклада представил в материале Институт мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

Торговые войны

Администрация Трампа может принять дополнительные тарифные ограничения для китайских производителей, вплоть до отмены постоянных торговых отношений. Все это может привести к масштабной торговой войне. Китай уже отмечает угрозы в сфере высоких технологий, в том числе касающихся полупроводников и критической инфраструктуры.

Тайваньский вопрос

Кроме того, в 2025 году может обостриться тайваньский вопрос. Авторы документа обращают внимание на наращивание военного сотрудничества Тайваня с США и его союзниками. Все это увеличивает риск эскалации конфликта, особенно при наблюдаемом росте поставок оружия и проведении военных учений вблизи Тайваньского пролива.

Конфликт на Украине

В качестве еще одного фактора риска называется эскалация конфликта на Украине. Отмечается, что усиление напряженности на Украине может негативно повлиять на внешнеэкономические связи Китая, а также усилить риски нарушения поставок необходимых ресурсов в КНР.

Отношения Китая с ЕС

Эксперты отмечают, что неопределенность в отношениях с Европой может только усилиться. Ожидается, что в 2025 году Европейский Союз пересмотрит свою экономическую политику, усилит координацию с США и Японией. Совокупность факторов увеличит рост давления на Китай.

Рост военно-политического присутствия США в регионе

Обеспокоенность Пекина вызывает возрастающая активность ВМС США и американских союзников в Южно-Китайском море. Обращается внимание на усиление военно-политического присутствия США в АТР. Эксперты считают, что совокупность этих факторов инициирует дополнительные вызовы по реализации инициативы «Пояс и путь».

Рост технологического соперничества

В документе говорится о повышении рисков, связанных с безопасностью искусственного интеллекта. Авторы акцентируют внимание на обострении технологического соперничества в сфере ИИ, а также выражают обеспокоенность, что новые технологии могут использовать в военных целях и конечном итоге подорвать стратегическую стабильность. Указывается, что угрозой может являться использование автономных боевых систем для и применение новейших алгоритмов в кибероперациях для атак на инфраструктуру. Согласно докладу, с помощью распространения дезинформации, усиливаемой ИИ, могут воздействовать на социальную стабильность КНР. Экономической блокадой чреваты влияние на торговые потоки и доступ к финансовым ресурсам Пекина за счет таких технологий.