Какие внешние угрозы стоят перед Китаем в 2025 году

Торговые войны
Администрация Трампа может принять дополнительные тарифные ограничения для китайских производителей, вплоть до отмены постоянных торговых отношений. Все это может привести к масштабной торговой войне. Китай уже отмечает угрозы в сфере высоких технологий, в том числе касающихся полупроводников и критической инфраструктуры.
Тайваньский вопрос
Кроме того, в 2025 году может обостриться тайваньский вопрос. Авторы документа обращают внимание на наращивание военного сотрудничества Тайваня с США и его союзниками. Все это увеличивает риск эскалации конфликта, особенно при наблюдаемом росте поставок оружия и проведении военных учений вблизи Тайваньского пролива.
Конфликт на Украине
В качестве еще одного фактора риска называется эскалация конфликта на Украине. Отмечается, что усиление напряженности на Украине может негативно повлиять на внешнеэкономические связи Китая, а также усилить риски нарушения поставок необходимых ресурсов в КНР.
Отношения Китая с ЕС
Эксперты отмечают, что неопределенность в отношениях с Европой может только усилиться. Ожидается, что в 2025 году Европейский Союз пересмотрит свою экономическую политику, усилит координацию с США и Японией. Совокупность факторов увеличит рост давления на Китай.
Рост военно-политического присутствия США в регионе
Обеспокоенность Пекина вызывает возрастающая активность ВМС США и американских союзников в Южно-Китайском море. Обращается внимание на усиление военно-политического присутствия США в АТР. Эксперты считают, что совокупность этих факторов инициирует дополнительные вызовы по реализации инициативы «Пояс и путь».
Рост технологического соперничества
В документе говорится о повышении рисков, связанных с безопасностью искусственного интеллекта. Авторы акцентируют внимание на обострении технологического соперничества в сфере ИИ, а также выражают обеспокоенность, что новые технологии могут использовать в военных целях и конечном итоге подорвать стратегическую стабильность. Указывается, что угрозой может являться использование автономных боевых систем для и применение новейших алгоритмов в кибероперациях для атак на инфраструктуру. Согласно докладу, с помощью распространения дезинформации, усиливаемой ИИ, могут воздействовать на социальную стабильность КНР. Экономической блокадой чреваты влияние на торговые потоки и доступ к финансовым ресурсам Пекина за счет таких технологий.