Newsweek: чем F-47 отличается от лучших истребителей Китая и России

Как утверждает Фрир, J-36 — большой самолет-невидимка, адаптированный для Индо-Тихоокеанского региона и того типа противовоздушной обороны, с которым Пекин столкнется в случае конфликта в этом регионе. Он оснащен тремя двигателями, что является редкостью для тактического самолета. Благодаря размерам J-36 сможет хранить больше топлива, перемещаться на более дальние расстояния и нести более мощное оружие. Однако это снижает его маневренность и облегчает противнику обнаружение и прицеливание.