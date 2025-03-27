Newsweek: чем F-47 отличается от лучших истребителей Китая и России

Хотя существует несколько моделей истребителей пятого поколения, ни одна страна в мире не эксплуатирует самолет шестого поколения. Истребители пятого поколения, такие как американский F-22, российский Су-57 и китайский J-20, обладают технологией скрытности. Самолеты шестого поколения, помимо того, что будут еще более трудно обнаруживаемыми, будут оснащены беспилотниками, искусственным интеллектом и модернизированным вооружением, говорится в статье.
Предполагается, что новый американский самолет получил название F-47, потому что Трамп является 47-м президентом США. Он пообещал, что первые F-47 поступят в эксплуатацию во время его нынешнего президентского срока, и намекнул, что прототип F-47 уже пять лет тайно летает.
«Ничто в мире даже близко не сравнится с (новым истребителем)», — похвастался Трамп. В ВВС США поддержали его точку зрения: F-47 будет «доминировать над самым конкурентоспособным самолетом противника и действовать в самых опасных условиях, которые только можно представить».
В последние дни в социальных сетях появились свежие кадры, на которых запечатлены несколько испытательных полетов в Пекине истребителя шестого поколения J-36, о котором мало что известно.
Тот факт, что объявление о F-47 появилось всего через три месяца после первого публичного полета… нового китайского самолета-невидимки, не является совпадением. Конкуренция на равных является для США мощной движущей силой.
Истребители J-36 и F-47 доказывают, что Китай и США продвигаются вперед в гонке технологических вооружений. Но в открытом доступе почти нет подробностей о них, а эксперты говорят, что на данном этапе разработки очень сложно напрямую сравнивать прототипы.
Как утверждает Фрир, J-36 — большой самолет-невидимка, адаптированный для Индо-Тихоокеанского региона и того типа противовоздушной обороны, с которым Пекин столкнется в случае конфликта в этом регионе. Он оснащен тремя двигателями, что является редкостью для тактического самолета. Благодаря размерам J-36 сможет хранить больше топлива, перемещаться на более дальние расстояния и нести более мощное оружие. Однако это снижает его маневренность и облегчает противнику обнаружение и прицеливание.
Китай, вероятно, рассчитывает, что J-36 сможет незаметно перемещаться на большие расстояния, координировать действия и наносить удары по крупным целям, а не участвовать в воздушных боях, предполагает Джейкоб Паракилас, руководитель исследований в области обороны, безопасности и правосудия в европейском подразделении аналитического центра RAND*.
Кроме того, США и Китай активно разрабатывают способы взаимодействия беспилотников с истребителями, которые могли бы расширить диапазон действия датчиков, стать еще одним способом переноски оружия и отвлекать силы противника на время, достаточное для нанесения удара.
По словам Фрира, за последнее десятилетие аэрокосмический сектор Китая стал основным конкурентом США, оттеснив Россию. Также высказываются предположения, что пекинский истребитель пятого поколения J-20 превосходит российский аналог — Су-57, добавил он. Су-57 считается самолетом пятого поколения. Однако в России утверждают, что ОАК «Сухой» разрабатывает истребители шестого поколения, предназначенные для совместной работы с беспилотниками, хотя более подробной информации пока нет.
* Минюст РФ внес RAND в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России