Госсекретарь США обсудил российско-украинский конфликт с главой МИД Британии

Сегодня, 27 марта, в Париже прошел саммит лидеров европейских государств, в котором приняли участие представители около 30 государств. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участники согласились продолжать оказывать давление на Россию и на ее «теневой флот» и сошлись во мнении, что сейчас не время ослаблять антироссийские санкции. Он также анонсировал поездку делегаций Франции и Великобритании на Украину для обсуждения будущего вооруженных сил Украины и возможностей укрепления украинской армии. По словам французского лидера, ряд европейских стран также пришли к согласию, что направят на Украину военную миссию для контроля за соблюдением условий будущего мирного соглашения.