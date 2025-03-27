Госсекретарь США обсудил российско-украинский конфликт с главой МИД Британии

«Госсекретарь США Марко Рубио вчера беседовал с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми об усилиях Европы по поддержке прочного мира после российско-украинской войны», — говорится в заявлении Тэмми Брюс, размещенном на официальном портале Госдепартамента США.
Госсекретарь поблагодарил британского коллегу за «работу Великобритании по объединению Европы и Украины для поддержки прочного мира на Украине», сообщили в Госдепе. Рубио также «подчеркнул необходимость дальнейшего вклада Европы в укрепление безопасности в Европе».
Сегодня, 27 марта, в Париже прошел саммит лидеров европейских государств, в котором приняли участие представители около 30 государств. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участники согласились продолжать оказывать давление на Россию и на ее «теневой флот» и сошлись во мнении, что сейчас не время ослаблять антироссийские санкции. Он также анонсировал поездку делегаций Франции и Великобритании на Украину для обсуждения будущего вооруженных сил Украины и возможностей укрепления украинской армии. По словам французского лидера, ряд европейских стран также пришли к согласию, что направят на Украину военную миссию для контроля за соблюдением условий будущего мирного соглашения.