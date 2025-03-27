Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не предъявлены. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор», которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу.
«Задержание в аэропорту было полностью незаконным, а новое дело в отношении меня сфабриковано. Не было никаких оснований для применения таких жестких мер по отношению ко мне. Я всегда соблюдала все судебные предписания, регулярно посещала судебные заседания, не имела ограничений в передвижении и не совершала правонарушений», — говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.
Она отметила, что в Молдавии у нее есть не только жилье, но и семья с маленьким ребенком. Гуцул также подчеркнула, что на нее возложены особые обязанности в руководстве Гагаузской автономии, поэтому никаких оснований для лишения свободы нет и быть не может.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.