Гуцул заявила, что незаконные действия прокуроров будут обжалованы

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не предъявлены. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор», которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу.
«В новом деле о якобы сфальсифицированных финансовых документах у прокуратуры нет ни единого доказательства моей вины. Ни один свидетель не указал на мою причастность к этим документам. Абсурдность ситуации в том, что по этому делу прокуроры еще вчера даже не были готовы предъявить мне обвинения… Эти незаконные действия и злоупотребления будут обжалованы во всех инстанциях, в том числе международных», — говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.
Она призвала всех жителей Молдавии, которые не поддерживают политику и действия правящей партии «Действие и солидарность» быть сильными и смелыми, чтобы «бороться и доносить правду до других людей, до мирового сообщества».
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.