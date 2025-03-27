Гуцул заявила, что незаконные действия прокуроров будут обжалованы

«В новом деле о якобы сфальсифицированных финансовых документах у прокуратуры нет ни единого доказательства моей вины. Ни один свидетель не указал на мою причастность к этим документам. Абсурдность ситуации в том, что по этому делу прокуроры еще вчера даже не были готовы предъявить мне обвинения… Эти незаконные действия и злоупотребления будут обжалованы во всех инстанциях, в том числе международных», — говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.