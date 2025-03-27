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Последние зарубежные новости за 27 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 27 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Politico: Европа возмущена исключением из обсуждения «Северных потоков»

Источник: РИА "Новости"

Россия и США обсуждают восстановление газопроводов без участия ЕС, что вызвало недовольство в странах Евросоюза. Европейские дипломаты считают это «возмутительным» и опасаются, что Вашингтон использует ситуацию для давления на Брюссель.

Bloomberg: США смогут использовать Гренландию для слежки за РФ и КНР

Источник: AP 2024

Вашингтон рассматривает остров как стратегический плацдарм для военного присутствия в Арктике. Гренландия богата полезными ископаемыми, а таяние льдов может облегчить их добычу и открыть новые морские пути.

Telegraph: непродуманное перевооружение Европы обернется фиаско

Франция, Италия и Испания не имеют реальных планов увеличения военных расходов. План перевооружения ЕС на 800 млрд евро теряет поддержку, а Германия пытается удержать бюджет в рамках.

WP: американцам будет сложнее голосовать на выборах из-за указа Трампа

Источник: Reuters

Жители США обязаны предъявлять документ, подтверждающий гражданство, для регистрации на выборах. Многие граждане не имеют таких документов, что может привести к их фактическому лишению права голоса.

Bloomberg: Китай проверяет на прочность азиатских союзников США

Пекин проводит военные учения у Австралии, запускает шары вокруг Тайваня и давит на Таиланд по правам человека. Китай продвигается во всех направлениях и просто смотрит, как далеко он может зайти.