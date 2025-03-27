Последние зарубежные новости за 27 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Politico: Европа возмущена исключением из обсуждения «Северных потоков»
Россия и США обсуждают восстановление газопроводов без участия ЕС, что вызвало недовольство в странах Евросоюза. Европейские дипломаты считают это «возмутительным» и опасаются, что Вашингтон использует ситуацию для давления на Брюссель.
Bloomberg: США смогут использовать Гренландию для слежки за РФ и КНР
Вашингтон рассматривает остров как стратегический плацдарм для военного присутствия в Арктике. Гренландия богата полезными ископаемыми, а таяние льдов может облегчить их добычу и открыть новые морские пути.
Telegraph: непродуманное перевооружение Европы обернется фиаско
WP: американцам будет сложнее голосовать на выборах из-за указа Трампа
Жители США обязаны предъявлять документ, подтверждающий гражданство, для регистрации на выборах. Многие граждане не имеют таких документов, что может привести к их фактическому лишению права голоса.
Bloomberg: Китай проверяет на прочность азиатских союзников США
Пекин проводит военные учения у Австралии, запускает шары вокруг Тайваня и давит на Таиланд по правам человека. Китай продвигается во всех направлениях и просто смотрит, как далеко он может зайти.