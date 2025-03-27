Железняк заявил, что новый договор Украины и США охватывает все ископаемые

«Сразу говорю, это не финальный документ. Я надеюсь, что украинская сторона потребует и добьется значительных изменений по нему. Но текст, который я видел, это прям ужас. Все 18 разделов … это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). ~Это прям большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу»~, — написал Железняк.