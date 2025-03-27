В Кремле ознакомились с обращением главы Гагаузии к Путину

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.