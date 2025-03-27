Путин рассказал об интересах Беларуси в Арктике

При этом Путин указал и на необходимость привлечь для развития транспортной инфраструктуры Арктики средства финансового рынка России. И уточнил, что для этого следует «объединять ресурсы государства, регионов, бизнеса, включая банки как с государственным участием, так и частные». А для преувеличения капитала в арктическую инфраструктуру, по словам президента России, должны быть еще задействованы возможности внутреннего фондового рынка.