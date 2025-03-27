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Путин рассказал об интересах Беларуси в Арктике

Путин сказал о заинтересованности Беларуси в развитии Арктики.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сказал о заинтересованности Беларуси в развитии транспортной инфраструктуры Арктики, сообщает РИА Новости.

Так, в Мурманске на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога» российский лидер заявил об интересах Беларуси, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда других государств в развитии транспортной инфраструктуры Арктики.

— Это очень интересная с точки зрения бизнеса работа, — отметил он.

При этом Путин указал и на необходимость привлечь для развития транспортной инфраструктуры Арктики средства финансового рынка России. И уточнил, что для этого следует «объединять ресурсы государства, регионов, бизнеса, включая банки как с государственным участием, так и частные». А для преувеличения капитала в арктическую инфраструктуру, по словам президента России, должны быть еще задействованы возможности внутреннего фондового рынка.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поручил чиновникам довести до ума Могилев и Брест.

Еще Совмин разрешил ввозить секонд-хенд в Беларусь из Литвы.