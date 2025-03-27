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Притязания США на Гренландию не экстравагантны, заявил Путин

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Ошибочно полагать, что притязания США на Гренландию — это экстравагантные разговоры новой американской администрации, сообщил президент России Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки по присоединению Гренландии. Вы знаете, только на первый взгляд это может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации», — сказал Путин о время Международного арктического форума «Арктика — территория разговора».