Макрон: участники саммита в Париже отказались от снятия с России санкций

Европейские страны не намерены ослаблять санкции против России даже в свете договоренностей по «Черноморской инициативе». Об этом заявили лидеры Франции, Британии и ФРГ, а также ряд политиков Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отмену санкций против РФ на данном этапе с «катастрофой для дипломатии». При этом в США возможность ослабления санкций (впрочем, как и усиления) рассматривают. Но, как признают в Вашингтоне, участие европейцев в этом процессе необходимо.