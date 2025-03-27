Кандидатура Стефаник на должность постпреда США в ООН отозвана

«По мере продвижения нашей программы “Америка прежде всего” нам необходимо сохранять каждое место республиканцев в Конгрессе. Мы должны быть едины, чтобы выполнять нашу миссию, и Элиза Стефаник была жизненно важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элизу как одного из моих самых верных союзников остаться в Конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, рабочие места, рекордный экономический рост, безопасную границу, доминирование в энергетике, мир через силу и многое другое, чтобы мы могли сделать Америку снова великой», — написал глава государства.