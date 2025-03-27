Макрон анонсировал отправку «сил сдерживания» на Украину

26 марта на встрече с Зеленским в Париже Макрон уточнил, что будут делать европейские военные на Украине, если их туда отправят. «Цель этих вооруженных сил будет не в том, чтобы быть на линии фронта или быть задействованными в первый день столкновения с силами, а в том, чтобы быть силами, которые сдерживают нападения они будут развернуты там, чтобы отреагировать», — сказал президент Франции. По словам французского источника Associated Press, миротворцев могут разместить вдоль Днепра в центральной части Украины или в западной ее части, а то и вовсе в соседней стране.