Bloomberg увидел в плане США по сделке подрыв идеи об Украине в ЕС

Американская администрация требует «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках пересмотренного соглашения. США будут иметь право на всю прибыль и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, у них будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке. Украине будет запрещено продавать ресурсы странам, которые являются «стратегическими конкурентами» США.