Макрон предложил отправить миротворцев в стратегические места на Украине

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».