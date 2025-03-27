Путин спустился внутрь атомной подлодки «Архангельск»

Этим же вечером господин Путин по видеосвязи поучаствовал в спуске на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Судно станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктической зоне, которая в условиях обостряющейся глобальной конкуренции приобретает важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение», — сказал президент.
Сегодня, 27 марта, Владимир Путин прилетел в Мурманск для участия в VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».