Гендиректор ЮНЕСКО Азуле осудила убийство в ЛНР журналистов из России

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийства в Луганской Народной Республике (ЛНР) военкора «Известий» Александра Федорчака, водителя и видеооператора канала «Звезда» Александра Сиркели и Андрея Панова. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
«Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели и призываю к тщательному и прозрачному расследованию», — говорится в заявлении Азуле.
Она подчеркнула важность соблюдения международного гуманитарного права, в том числе резолюции 2222 Совбеза ООН о защите в условиях конфликта журналистов и сотрудников редакций.
Напомним, Федорчак погиб в результате артобстрела украинских военных в ЛНР. Ему было 28 лет. Жертвами атаки также стали Александр Сиркели и Андрей Панов.
Ранее сообщалось, что военкор Первого канала Анна Прокофьева подорвалась на мине.