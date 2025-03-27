ТАСС: Второй раунд консультаций России и США может состояться в середине апреля

При этом источник не стал давать никакой гарантированной информации, заявив, что пока официально новый раунд переговоров ещё не обсуждался, и подготовка к нему также не идёт в полной мере. Однако нет сомнений, что делегации из Москвы и Вашингтона встретятся снова, и вполне вероятно — не один раз.