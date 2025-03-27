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ТАСС: Второй раунд консультаций России и США может состояться в середине апреля

Анонсирован новый раунд переговоров России и США в Эр-Рияде.

Источник: Комсомольская правда

Новый раунд консультаций между делегациями России и США может состояться в Эр-Рияде уже в середине апреля 2025 года. Так, по крайней мере, сообщает ТАСС, со ссылкой на знакомый с организационным процессом дипломатических контактов источник.

«Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — цитирует агентство своего собеседника.

При этом источник не стал давать никакой гарантированной информации, заявив, что пока официально новый раунд переговоров ещё не обсуждался, и подготовка к нему также не идёт в полной мере. Однако нет сомнений, что делегации из Москвы и Вашингтона встретятся снова, и вполне вероятно — не один раз.

Ранее KP.RU сообщил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил нынешний уровень контактов России и США, заявив, что налаживание диалога продвигается весьма успешно и хорошо.