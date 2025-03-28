МИД России: признание Крыма — вопрос времени

«Конечно, признание (Крыма) будет. Согласно Конституции РФ, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются частью Российской Федерации. Это данность. Но должно пройти какое-то время для того, чтобы другие страны поняли, что это данность. Считаю, что это просто вопрос времени», — сказал Логвинов.
Дипломат также назвал воссоединение Крыма с РФ в 2014 году историческим событием, истинное значение которого для всего мира еще предстоит оценить.
Глава департамента также выразил уверенность, что Крым еще будет принимать значимые международные конференции и другие масштабные мероприятия.
В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.
Главная тема конгресса — обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио «Спутник в Крыму».