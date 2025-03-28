МИД России: признание Крыма — вопрос времени

«Конечно, признание (Крыма) будет. Согласно Конституции РФ, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются частью Российской Федерации. Это данность. Но должно пройти какое-то время для того, чтобы другие страны поняли, что это данность. Считаю, что это просто вопрос времени», — сказал Логвинов.