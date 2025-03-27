Украина может оказаться на грани банкротства уже в следующем году. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft.
В статье подчеркивается, что даже при мгновенном прекращении конфликта, страна рискует остаться без финансовых средств.
«В финансах Киева зияет дыра, которую не смогут заполнить никакие повышения налогов или западные пожертвования», — заявил автор статьи.
Автор также отмечает, что даже если военные действия завершатся к середине текущего года, Киеву потребуется время на снижение военных затрат. Более того, в публикации подчеркивается отсутствие какого-либо плана по финансированию бюджета страны после 2025 года.