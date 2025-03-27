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Responsible Statecraft: Украина рискует остаться без денег в 2026 году

Плана финансирования бюджета страны после 2025 года не существует, говорится в публикации.

Источник: Аргументы и факты

Украина может оказаться на грани банкротства уже в следующем году. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft.

В статье подчеркивается, что даже при мгновенном прекращении конфликта, страна рискует остаться без финансовых средств.

«В финансах Киева зияет дыра, которую не смогут заполнить никакие повышения налогов или западные пожертвования», — заявил автор статьи.

Автор также отмечает, что даже если военные действия завершатся к середине текущего года, Киеву потребуется время на снижение военных затрат. Более того, в публикации подчеркивается отсутствие какого-либо плана по финансированию бюджета страны после 2025 года.