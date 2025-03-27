Иран передал ответ на письмо Трампа

Иран направил официальный ответ на письмо президента США Дональда Трампа, адресованное верховному лидеру страны Али Хаменеи, воспользовавшись посредничеством Омана. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
«Официальный ответ на письмо Трампа вчера (в среду — прим. ТАСС) был отправлен в соответствующей форме при посредничестве Омана», — отметил Арагчи в интервью агентству IRNA.
По словам Арагчи, ответ состоит из двух документов. В первом из них изложены позиции Тегерана по актуальным мировым вопросам, а во втором подробно разобраны и прокомментированы основные идеи, содержащиеся в письме Трампа.
Ранее Трамп заявил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном. По его словам, он хотел бы добиться соглашения, «не бомбя» Иран, и Тегеран, вероятно, хочет того же.