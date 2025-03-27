Путин рассказал о ракете «Циркон»

«Все на самом современном уровне. Сегодня еще одну такую лодку на воду спустили. Она в принципе такая же, только там еще и “Циркон”, что особенно приятно. Потому что “Циркон” можно отнести и к оружию стратегического значения», — сказал Путин на встрече с моряками-проводниками.