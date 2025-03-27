Путин рассказал о ракете «Циркон»

Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Глава государства вечером посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» и пообщался с моряками-проводниками.
«Все на самом современном уровне. Сегодня еще одну такую лодку на воду спустили. Она в принципе такая же, только там еще и “Циркон”, что особенно приятно. Потому что “Циркон” можно отнести и к оружию стратегического значения», — сказал Путин на встрече с моряками-проводниками.
«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885 М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и модернизируемые подлодки проекта 949А «Антей». Также ожидается, что «Цирконы» получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.