Канадский политик Форд призвал причинить американцам как можно больше боли

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд призвал нанести «как можно больше боли» жителям США. Эти слова были озвучены в интервью CBC.
«Мы сделаем все возможное, чтобы причинить как можно больше боли американскому народу, не причиняя боли населению Канады», — сказал Форд, комментируя введение тарифов на автомобильную торговлю с США.
По его мнению, такие меры являются ответом на действия президента США Дональда Трампа. Форд подчеркнул, что политика, проводимая главой Белого дома, может привести к массовым увольнениям рабочих в американской автомобильной промышленности.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все автомобили, произведенные за пределами страны. Данная мера направлена на стимулирование возвращения производств в США.