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Канадский политик Форд призвал причинить американцам как можно больше боли

Призыв прозвучал на фоне введения тарифов на автомобильную торговлю с США.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд призвал нанести «как можно больше боли» жителям США. Эти слова были озвучены в интервью CBC.

«Мы сделаем все возможное, чтобы причинить как можно больше боли американскому народу, не причиняя боли населению Канады», — сказал Форд, комментируя введение тарифов на автомобильную торговлю с США.

По его мнению, такие меры являются ответом на действия президента США Дональда Трампа. Форд подчеркнул, что политика, проводимая главой Белого дома, может привести к массовым увольнениям рабочих в американской автомобильной промышленности.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все автомобили, произведенные за пределами страны. Данная мера направлена на стимулирование возвращения производств в США.