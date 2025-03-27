Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность постпреда США при ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал кандидатуру конгрессвумен Элиз Стефаник на пост американского представителя в ООН, чтобы она могла продолжить свою деятельность в палате представителей. Об этом глава государства сообщил в своей соцсети Truth Social.