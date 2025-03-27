Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность постпреда США при ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал кандидатуру конгрессвумен Элиз Стефаник на пост американского представителя в ООН, чтобы она могла продолжить свою деятельность в палате представителей. Об этом глава государства сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Я попросил Элиз как своего крупнейшего союзника остаться в конгрессе», — подчеркнул он.
Трамп пояснил, что Стефаник окажет ему содействие в «достижении исторического сокращения налогов, рекордного экономического роста». Президент США добавил, что существуют и другие претенденты, которые «смогут делать хорошую работу в ООН».
В январе Стефаник сообщила, что, если её утвердят на должность, её политика будет основана на концепции «мира через силу», опираясь на принцип «Америка прежде всего».