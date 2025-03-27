Путин: Россия сделает все, чтобы поддержать статус мощной морской державы

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна сделает все возможное, чтобы поддержать и укрепить свой статус мощной морской державы. Глава государства подчеркнул, что Россия является мощной морской державой уже несколько веков и не собирается сдавать позиции. Об этом президент заявил во время общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».