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Путин: Россия сделает все, чтобы поддержать статус мощной морской державы

Президент отметил огромную роль Военно-морского флота для государства.

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна сделает все возможное, чтобы поддержать и укрепить свой статус мощной морской державы. Глава государства подчеркнул, что Россия является мощной морской державой уже несколько веков и не собирается сдавать позиции. Об этом президент заявил во время общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

«Роль Военно-морского флота в целом известна: Россия на протяжении веков является мощной морской державой. И все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства сообщил о планах России по строительству как новых надводных, так и подводных кораблей. Кроме ого, он отметил необходимость улучшать их харакрристики.

«Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и должны, конечно, быть боеспособными, эффективными в ближайшей в полном смысле этого слова исторической перспективе», — подчеркнул Путин. Он отдельно отметил, что флот России — это оружие, которое составляет основу стратегической безопасности государства.

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Путин определил масштабные задачи по развитию Арктики. Среди них — развитие Северного торгового пути, обслуживаемого атомными ледоколами России, добыча полезных ископаемых, а также размещение баз данных для развития искусственного интеллекта.